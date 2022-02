NS schrapt meer treinen vanwege ziek personeel | Festivals optimistisch over nieuw seizoen

De organisatoren van verschillende festivals verwachten dat ze deze zomer, na twee jaar corona, weer van start kunnen gaan. "Het is spannend, maar we hebben er een goed gevoel bij. We houden natuurlijk ook de landen om ons heen in de gaten en hopen dat onze overheid Denemarken en het Verenigd Koninkrijk gaat volgen", zegt organisator Ronnie Degen van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde bijvoorbeeld.

Het Startschotgala zal één van de eerste festivals zijn, maar de organisatie houdt wel rekening met restricties. "We weten nu natuurlijk nog niet wat er dan geldt. We bereiden van alles voor. Als er een QR-code of 3G-beleid is dan anticiperen we daarop. We willen er alles aan doen om te openen."

Later in het seizoen komen grotere festivals zoals Pinkpop en Lowlands. "Als je me zou vragen, gaat je festival in maart door, dan zou ik het heel spannend vinden, maar augustus, daar heb ik toch wel veel vertrouwen in", zegt Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg. "Tenzij er een virusvariant de kop opsteekt die weer zorgt voor overvolle ziekenhuizen natuurlijk, maar dat weten we niet. Maar als wij nu niet beginnen dan zijn we te laat. Wij kiezen er daarom voor om optimistisch aan de gang te gaan. De artiesten willen, wij willen en het publiek wil. Dat lijken me de drie belangrijkste partijen."