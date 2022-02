Zeven locaties in beeld voor nieuwbouw basisschool Lekkum

Deze mening wordt niet door iedereen gedeeld. De visies over de beste locatie lopen nogal uiteen, zo bleek op de bijeenkomst.

"Je hebt altijd mensen die voor en tegen zijn", zegt Zwart. "Zo heeft de een het liefst een school op de plek waar we nu zitten, uit angst dat er anders woningen worden gebouwd. Een ander wil juist verderop in het dorp zitten, zodat je geen school dicht bij je huis hebt."

Dorpsbelang tevreden over opkomst

Dorpsbelang van Lekkum, Miedum en Snakkerburen doet geen uitspraken over een voorkeur voor een locatie. "Er zijn zoveel verschillende meningen, dat wij geen bemoeienis willen", zegt Jos Felen van Dorpsbelang.

Wel zegt Felen tevreden te zijn met de opkomst van de bijeenkomst. "Ruim zestig bewoners en ouders. En ons dorp telt slechts driehonderd bewoners."

Wie niet bij de bijeenkomst was, kan alsnog zijn of haar stem laten horen. Felen: "Er is een website met een vragenlijst. Per locatie kun je aangeven wat je er wel en niet goed aan vindt. De onderzoekers hebben gezegd dat ze alle antwoorden meenemen in het bepalen van een definitieve locatie."

Welke plek dat wordt, hangt volgens de gemeente ook af van het landschap, de verkeersveiligheid en de invloed op de omgeving en omwonenden.