De Jong teleurstellend achtste op olympische 3.000 meter, Schouten wint

De Jong won vier jaar geleden in Zuid-Korea nog brons op de olympische 3.000 meter en is regerend wereldkampioen op deze afstand.

De Friezin kwam al in de zesde van de tien ritten in actie tegen de Japanse Ayano Sato. Op dat moment had de Japanse Miho Takagi met 4.01,77 de snelste tijd.

Slotrondes

De Jong, die bekend staat om haar snelle openingen, begon relatief rustig op de National Speed Skating Oval. Toch kon de Rottumse haar rondetijden in de slotrondes niet laag houden.

Ze won haar rit nog wel van Sato, maar eindigde met 4.02,37 en nog vier ritten te gaan op een teleurstellende derde plek.

Nieuwe toptijden

In rit acht zorgde Martina Sáblíková uit Tsjechië ervoor dat De Jong buiten de podiumplaatsen viel. Sáblíková zette met 4.00,34 een nieuwe snelste tijd neer.

Voor olympisch goud was een tijd boven de vier minuten echter niet genoeg. Isabelle Weidemann ging als eerste met 3.58,64 onder die grens en verzekerde zichzelf daarmee van een medaille.

Spetterende slotrit

In de slotrit stonden topfavoriet Irene Schouten en Francesca Lollobrigida uit Italië nog aan de start. In een spetterend duel kwam Schouten als winnares uit de bus.

In een nieuw olympisch record van 3.56,93 pakte Schouten, uit de stal van coach Jillert Anema, het goud. Lollobrigida won het zilver met 3.58,06.

De Jong eindigde uiteindelijk als achtste.