IOC over weghalen journalist op live-tv: incident met overijverig persoon

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft contact gehad met de NOS over het incident. De Friese NOS-correspondent in China werd vrijdag door een beveiliger uit beeld getrokken, terwijl hij live in de uitzending aan het vertellen was over de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Volgens IOC-woordvoerder Mark Adams ging het om een 'overijverige' bewaker.