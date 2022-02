Confrères deel 1; de gebroeders Anker in 1995

Deel 1 van 'Confrères' is een portret van de Ankers in 1995, gemaakt door Piter Tjeerdsma. De broers waren bekend geworden door de verdediging van Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn. In de film zien we de Ankers aan het werk, bijvoorbeeld als ze op bezoek gaan bij cliënten in de gevangenis. De camera is ook bij een lezing in Eastermar, waar de Ankers vertellen over hun werk. In een café in Stiens wordt het een vrolijke boel als de Ankers levensliederen gaan zingen met de cafégasten.