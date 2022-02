Sjoerd den Daas: "Dit zegt wat over de spanning in China"

De Fries weet dat, omdat hij zoiets wel vaker meemaakt. "We hebben bijna iedere dag wel zulke dingetjes, alleen normaal gesproken niet in een live-uitzending. Dat zegt wel iets over de spanning die hier nu heerst en de manier waarop journalisten hier hun werk doen. Dit is denk ik een symbool van hoe het met de persvrijheid gaat."

Geen uitleg gekregen

Den Daas weet nog steeds niet waarom hij vrijdag tijdens zijn werk werd onderbroken. "We waren er vroeg naartoe gegaan. Op een bepaald moment zei de politie dat we er nog tien minuten konden blijven, dus toen hebben we 200 à 300 meter verderop opgebouwd. Toen zouden we live en uit het niets kwam een onbekende man naar ons toe die ons wegtrok."

De Fries vroeg wat er aan de hand was. Daar kreeg hij geen antwoord op. "Het was een rare ervaring. Hij zei niet waarom hij dit deed. Het was een beveiligingsvrijwilliger. Die heeft verder geen autoriteit. Hij kon ons ook niet vertellen wat we niet goed deden, dus ik heb nog steeds geen idee."