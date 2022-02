Rust terug bij Cambuur na hectische transferperiode: "Venijn zat in de staart"

Een van hen is middenvelder Mees Hoedemakers. Hij maakt dit seizoen indruk bij SC Cambuur in de eredivisie en dat is ook FC Midtjylland opgevallen, de koploper van Denemarken.

Toch kwam het niet tot een overstap. Dat had mede te maken met het late tijdstip, vertelt Foeke Booy. "Het was bijna een overval. Twee dagen voor het einde van de transferperiode bracht Midtjylland twee keer een bod uit. We konden nergens meer op reageren, dus het was niet te doen. En het was ook niet voldoende om te zeggen: die moeten we laten gaan."

Cambuur gaat ervan uit dat Hoedemakers komende zomer een overstap zal maken naar een andere club.