Vrouwen Heerenveen verliezen met klein verschil bij ADO

De grootste kansen waren voor de thuisploeg en dat resulteerde na 25 minuten in de 1-0. Jannette van Belen zette ADO op voorsprong. In het begin van de tweede helft kreeg Heerenveen wel wat kansen op de gelijkmaker, maar zonder succes. In de slotfase ontsnapten de Friezinnen een paar keer aan de 2-0.

Door het verlies blijft Heerenveen op de een na laatste plaats staan, met elf punten uit veertien wedstrijden.