"Te jong om te overlijden aan kanker": Maaike (33) haalt geld op met loopactie

"Gelukkig voelde Allexa zich vandaag hartstikke goed." Zo goed zelfs, dat ze bij de finish kwam kijken. "Dat was ontzettend emotioneel. Het was hartstikke mooi, we hebben het vandaag heel erg getroffen."

Het is wel een prestatie, zo'n lange wandeltocht. Het is mede te danken aan een experimentele behandeling, die goed aangeslagen is. "Dus ondanks dat ik palliatief word behandeld, ben ik nu in remissie beland. We weten niet hoe lang dat duurt. Misschien is het blijvend, misschien ook niet. De resultaten zijn wel goed."

Ruim 50.000 euro

Het doel van de actie van vrijdag was om 50.000 euro op te halen. Daar zitten ze al overheen, maar doneren kan nog altijd. "Onderzoek naar kanker moet doorgaan, dus elke euro is van harte welkom."