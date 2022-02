Vondst twaalf dode katten valt zwaar: "Dit is heel ingrijpend"

"We kregen een melding dat er drie overleden katten lagen", zegt Muriel Meij, bedrijfsleider bij De Wissel in Leeuwarden. "Bij ons gingen meteen de alarmbellen rinkelen, want drie katten op één plek is wel erg verdacht. We hebben contact opgenomen met de politie."

Toen de politie weer weg was, zagen medewerkers dat er nog stukken plastic uit de grond staken. "Daar groeide ook geen gras. Op alle plekken zonder gras zijn ze toen gaan graven, daar hebben ze de ene kat na de andere gevonden", zegt Meij.