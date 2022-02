Nieuwe Heerenveen-trainer Ole Tobiasen: "Dit is een droom"

Metamorfose

Er is de laatste weken behoorlijk wat veranderd bij Heerenveen. De selectie heeft een ware metamorfose ondergaan. Het duo Veerman en Veerman is weg en ook Rodney Kongolo heeft de club verlaten. Daarvoor teruggekomen zijn Thom Haye, Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr. Zij zouden tegen Fortuna hun debuut kunnen maken, maar Tobiasen houdt een slag om de arm.

Tobiasen: "Amin heeft net vijf weken winterstop in Zweden gehad en zit nu in zijn tweede week van de voorbereiding. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Thom is topfit, hij kan gewoon starten tegen Fortuna."