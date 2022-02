Afsluitdijk dit weekend twee nachten helemaal dicht

Het verkeer wordt omgeleid over de Houtribdijk (de N307) en de Flevopolder.

Aanleiding voor de sluiting is het werk dat Rijkswaterstaat doet aan de bruggen van het Stevincomplex. In de toekomst worden de bruggen helemaal vervangen, maar van tevoren moet er nog onderzoek worden gedaan. Dat is nodig om vast te stellen of de fundering nog sterk genoeg is.

De afsluiting is beide nachten tussen 22.00 en 8.00 uur. Het scheepsverkeer kan er nog wel langs, maar moet rekening houden met vertraging.