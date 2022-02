Vliegtuig in Heerenveen gerestaureerd voor Nationaal Militair Museum

Het vliegtuig kwam als een soort blokkendoos binnen, vertelt de Haan. Er ontbreken veel onderdelen, Zo zit er geen motor in en de cockpit is, op wat kabels na, helemaal leeg. Het toestel gaat de lucht dan ook niet meer in.

F-100 in Denemarken

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk ontbrekende delen na te maken, zegt de Haan. "Ik ben vorige week in een museum in Denemarken geweest. Daar staat een complete F-100. Die heb ik in detail gefotografeerd en opgemeten en aan de hand daarvan maken we het vliegtuig weer compleet."

Begin mei gaat het toestel naar het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.