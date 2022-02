Petitie kinderhartchirurgie gesloten met meer dan 262.000 handtekeningen

In december werd bekend dat de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen weg zou gaan. Er kwam veel verzet tegen het voornemen, op 22 december werd een petitie opgezet. De petitie was na twee dagen al meer dan 68.000 keer ondertekend.

Groningen, Amsterdam en Leiden dicht

Toenmalig demissionair zorgminister De Jonge liet weten dat het plan was om de kinderhartcentra in Groningen, Amsterdam en Leiden te sluiten. Het sluiten van het centrum in Groningen zou er toe leiden dat ouders en kinderen veel verder moeten reizen, legde Machtelt Couperus in december uit. Ze is verpleegkundige in het UMCG en één van de initiatiefnemers van de petitie.

"Wij hebben een heel groot gebied in Noord-Nederland dat bij ons komt in het UMCG, die ouders en kinderen zullen allemaal naar Rotterdam of Utrecht moeten. Voor alle controles, afspraken en operaties", vertelde Couperus.

Meningen verdeeld

In Den Haag zijn de meningen over het plan verdeeld. Sommige oppositiepartijen zijn tegen het sluiten van het kinderhartcentrum in Groningen. Volgens PvdA'er Attje Kuiken zijn ook coalitiepartijen CDA en D66 kritisch.

Op 17 februari debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van de afdeling kinderhartchirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen.