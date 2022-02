Gps-proef in het Noorden moet in- en uitchecken vergemakkelijken

Volgens Smit wordt er aan alle privacyregels voldaan. "En het blijft bovendien een keuze: het is niet zo dat de andere betaalwijze verdwijnt. Als je het stationsgebied uit loopt, wordt het gps-systeem ook binnen een minuut uitgeschakeld."

Proef uitgebreid

De proef begint over tien dagen. Smit: "Het is onderdeel van een landelijk programma over andere vormen van betalen in het openbaar vervoer. Het is een proef, maar wel zonder einddatum. Dus de test wordt groter en over steeds meer reizigers uitgerold. Mensen kunnen zich nog aanmelden om mee te doen aan de proef."