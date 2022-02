HEA! Kunstenaarsverblijf op wielen

In Waskemar is Leonie van den Ende in een loods druk aan het timmeren. De kunstenares maakt een gastenverblijf op wielen. De wagen komt op het terrein bij haar atelier. Andere kunstenaars kunnen de wagen gebruiken om zich even in terug te trekken. Maar hij kan ook worden verhuurd aan toeristen. Zo hoopt Leonie haar gasten in contact te brengen met kunst.