Drie sterkhouders terug in basis SC Cambuur

In vergelijking met de laatste competitiewedstrijd van Cambuur betekent het dat Mitchel Paulissen en Nick Doodeman hun basisplaats verliezen aan Mees Hoedemakers en Issa Kallon. Alex Bangura keert tegen FC Utrecht terug van een schorsing, waardoor Sekou Sylla weer op de bank zit.

Calvin Mac-Intosch is nog een klein twijfelgeval, maar assistent-trainer Pascal Bosschaart verwacht dat de centrale verdediger gewoon mee kan doen. Anders is Marco Tol zijn vervanger.

Corona

Corona gaat, net als in de hele maatschappij, ook rond in de Leeuwarder kleedkamer. Paulissen en Gullit zitten in quarantaine en zijn er zaterdag niet bij. "Je weet nooit wat die jongens privé doen", zegt Bosschaart. "We doen er alles aan om het buiten de deur te houden. Laten we hopen dat het hierbij blijft."