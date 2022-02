Ole Tobiasen maakt seizoen af als interim-trainer bij sc Heerenveen

"Wij denken dat de laatste oplossing het beste is en dat de staf met Ole, Peter, Jeffrey en Ruud elkaar goed aanvult. Het is goed dat we nu snel duidelijkheid kunnen verschaffen aan de staf en de groep. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij dit seizoen samen tot een zo goed mogelijk einde kunnen brengen."

Voor volgend seizoen heeft Heerenveen nog geen nieuwe trainer.