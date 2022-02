Friese NOS-correspondent in China live uit beeld gehaald door bewaker

In een vooruitblik op de Spelen schakelde Hilversum met Den Daas, die op straat stond in Peking. Hij zou vertellen hoe de openingsceremonie van de Spelen eruit zou gaan zien. Nog voordat hij zijn eerste woorden had uitgesproken, kwam een bewaker in beeld die de Fries wegtrok.

Den Daas blijft in de camera kijken en probeert de bewaker in het Chinees uit te leggen dat hij live op televisie is, maar die heeft daar geen boodschap aan. "We worden hier weggetrokken, je merkt het al", zegt Den Daas tegen presentatrice Saïda Maggé. "We zijn net ook al bij een ander gebied weggezet. Ik vrees dat we later bij je moeten terugkomen."