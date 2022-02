Veenster bedrijf lobbyde jaren voor Spelen: "We hebben vertrouwen van China"

Het Heerenveenster bedrijf levert de boarding voor het schaatsen, dat zijn de kussens aan de zijkant die schaatsers kunnen opvangen als ze vallen.

Directeur Robert Rotteveel was al in 2014 met de Olympische Winterspelen van dit jaar bezig. "Na de Spelen van Sotsji in Rusland begon de lobby al, waar we dezelfde boarding ook hebben geleverd."

Chinese delegatie op bezoek

Er werd toen al contact gezocht. "We werden benaderd door een Chinese partij, waar we mee op hebben getrokken in Europa om producten te laten zien. We zijn diverse keren in China geweest. Uiteindelijk kreeg het olympisch comité zoveel vertrouwen dat ze wel eens bij ons wilden kijken."

Een delegatie is toen in Fryslân op bezoek gekomen. "We hebben ze in Heerenveen ontvangen, op ons bedrijf, bij de gemeente, in Thialf. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze de boarding bij ons vandaan wilden hebben."