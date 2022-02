Nieuwkomers en oudgedienden: kandidatenlijsten verkiezingen vastgesteld

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland legt uit hoe het in z'n werk ging. "We zaten met vertegenwoordigers van de partijen in de raadzaal, daar heb ik het protocol voorgelezen, hoeveel partijen zich hebben aangemeld."

In zijn gemeente doet naast de bestaande partijen ook een nieuwe partij mee. "Er zijn elf partijen die meedoen, tien die ook nu in de raad vertegenwoordigd zijn, en één nieuwe: Jezus Leeft, met één kandidaat."

Op de zitting kunnen partijen ook nog bezwaren indienen. "Er waren geen bezwaren, dus alle elf partijen die zich hebben aangemeld doen mee." Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt nogmaals gecontroleerd of een kandidaat wel in de plaats woont waar hij voor gekozen is, en of hij de leeftijd heeft om in de raad plaats te nemen, legt Rijpstra uit.