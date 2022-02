GGD over oplopend aantal besmettingen: "Ze gaan nog wel wat meer omhoog"

"Ze gaan nog wel wat meer omhoog", zegt De Graaf over de cijfers. De grootste stijging in het aantal besmettingen was afgelopen week te zien in de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar. "Het was eerst van twaalf tot achttien steeds hoog. Wat je nu ziet, is dat het toeneemt in de leeftijd 40 tot 50. Waarschijnlijk zijn dat de ouders van kinderen die eerder positief waren."

'Stormloop'

GGD Fryslân schrijft van een 'stormloop' op de vaccinatielocatie in Leeuwarden, nu bekend geworden is dat de QR-code maar beperkt geldig is na de laatste prik. Het vaccinatiebewijs is tot 270 dagen na de laatste prik geldig en het herstelbewijs tot 180 dagen na de positieve test. Voor de boosterprik is nog geen termijn vastgesteld.