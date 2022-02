Eigenaar opgeviste kluis bekend: massale belangstelling voor magneetvisser Sietse

De kluis werd drie jaar geleden gestolen en zat vol met sieraden, bankpassen en waardepapieren. Woensdag was in het programma HEA! te zien hoe magneetvisser Sietse het zware geval achter de stadswijk Bilgaard uit het water opviste. Keestra heeft de kluis overgedragen aan de politie. De eigenaar meldde zich via Facebook.

Na een lastige jeugd is het magneetvissen voor Sietse een uitlaatklep, waar hij veel aan heeft. Hij heeft een licht verstandelijke beperking en kampt met autisme, PTSS en dyslexie.

Duizenden volgers en een nieuwe bakfiets

De Facebook-pagina van de 17-jarige magneetvisser heeft sinds de uitzending van HEA! al 2.500 volgers gekregen. De pagina stroomt over van de reacties uit binnen- en buitenland. "Ik vind je geweldig en je hebt me geraakt", schrijft een volger. "Je bent een voorbeeld voor iedereen" en "Mooie hobby Sietse, ga zo door", schrijven anderen.

Een crowdfundingsactie om een nieuwe elektrische bakfiets en kleding voor Sietse te bekostigen staat op ruim 2.700 euro, ruim over het streefbedrag van 2.000 euro heen.