Omrop Olympic: zo volg je de Olympische Spelen bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân-analisten met Letitia de Jong en Daan Breeuwsma

Op radio wordt de hele dag verslag gedaan van de Olympische Spelen, bij het schaatsen door Andor Faber en bij shorttracken door Roelof de Vries.

Zij doen dat niet alleen, want iedere dag zit er een co-commentator bij. Het Omrop Fryslân-analistenteam bestaat uit (oud)-schaatsers Letitia de Jong, Jesper Hospes en Arjan Stroetinga en shorttrackers Daan Breeuwsma en Jasper Brunsmann.

Alles is te volgen in de bestaande radioprogrammering, want waar nodig breken de commentatoren gewoon in.