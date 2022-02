Noordzee krijgt een verloren oesterrif terug, in een windpark bij Schiermonnikoog

Door de visserij, ziektes en de veranderende zeebodem zijn er in de afgelopen eeuw veel oesterriffen verloren gegaan. Volgens De Rijke Noordzee is dat zorgelijk. Want oesterbanken vormen belangrijke ecosystemen onder water.

Verdwenen oesterrif

Het is voor de eerste keer dat er een rif op deze grote schaal wordt aangelegd. Eerder onderzoek deed men langs de westkust van Nederland, dit is de eerste keer in de noordelijke Noordzee. In dit gebied was vroeger ook een oesterrif, zoals te zien is op een zeekaart van 1883.