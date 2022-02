Watersportverbond doet oproep aan politiek om vaarroutes beter te onderhouden

De bond vindt dat de watersport te weinig aandacht krijgt van de politiek. En dat terwijl watersport populairder wordt. Rienk Broers van het verbond vertelt dat er naar alle politieke partijen in de Friese gemeenten een brief is geschreven, om aandacht te vragen voor de watersport.

Die aandacht is nodig, geeft hij aan. "Door corona is de watersport flink gegroeid in de afgelopen jaren. Op een bepaald moment waren er geen sloepjes meer te koop, terwijl de vraag wel erg hoog was."