Coronanieuws 4 februari: booster voor jongeren niet nodig

Stichting Doarpswurk wil dat er op 12 maart in zoveel mogelijk dorpshuizen wat te beleven is. Door de coronacrisis is er bij de dorpshuizen bijna helemaal geen geld binnengekomen, terwijl bijvoorbeeld de energierekening wel betaald moest worden.

Met de zogenaamde 'Dorpsbruisdag' hoopt Doarpswurk de financiële pijn wat te verlichten, want "Als het zo doorgaat, dan komt 40 procent van de dorpshuizen dit jaar in de problemen", zegt Theo Andreae van de stichting.

Andreae denkt aan een dag met sport- en spel, met bijvoorbeeld een fietstochtje langs dorpshuizen, maar er kunnen natuurlijk ook allemaal andere activiteiten worden bedacht. Daarbij moeten mensen de coronamaatregelen in de gaten houden, maar "Wij denken dat we vooral moeten kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan", zegt Andreae.