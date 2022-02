Booster voor jongeren niet nodig | Aantal vliegtuigpassagiers neemt toe

Het aantal passagiers dat vorig jaar via een luchthaven in Nederland vloog, is toegenomen tot 29 miljoen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit is nog altijd veel minder dan in de periode van voor de coronacrisis. In 2018 vlogen er 81 miljoen passagiers.

Van iedere 100 stoelen werden er gemiddeld 63 gebruikt. Op het dieptepunt van de pandemie, tussen april en december 2020, was de bezetting 45 op 100 stoelen. Voor de crisis lag dat aandeel op 81 van de 100.