Friese agenten opgeleid met tasers: "We hebben ze al twee keer aangewend"

Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het ongevaarlijk is. De veiligheid van het stroomstootwapen is bij studies bevestigd, zeggen ze.

Letsel voorkomen

"De risico's van het wapen zijn beperkt, want het is een kortstondige prikkel. De grootste risico's zijn secundair letsel, omdat mensen ergens op of tegenaan vallen", geeft eenheidsleider De Schepper aan. "We hopen dat we hiermee vuurwapengebruik kunnen uitstellen. En dat we ook in geval van fysiek geweld het gevaar van letsel voor de betrokken personen en de betrokken politiemensen kunnen beperken."