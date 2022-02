Bolswarder leerlingen richten eigen politieke partij op

Berend zin in havo-4 en hij is een van de leerlingen. "Ik heb niet veel met de politiek, maar er zijn wel dingen die beter kunnen. We proberen dat hier eens even op te pakken. We moeten eerst van elkaar zien waar we staan: is iemand links of juist rechts?" Tjitte is het met hem eens: "Ik heb niet zoveel met politiek, maar dit is beter dan normaal."

De lokale politiek vindt het een goede zaak hoe Salverda het oppakt. "Ik zat er vroeg net zo bij als de leerlingen", zegt wethouder Bauke Dam, die langskomt voor een gastles. "Ik vond het ook saai. Nu kijk ik er op een andere manier naar. Maar daarom is het wel belangrijk dat wij er als politiek op uit gaan."

Ogen gaan open

Hij probeert te verteallen waar ze in de gemeentepolitiek precies mee bezig zijn. "Dan gaan de ogen wel open. Want dat zijn zaken dicht bij huis. Neem bijvoorbeeld het onderhoud van sportlocaties, of het inrichten van fietspaden naar scholen toe."

Het project van Salverda werkt, maar ze hoopt ook op steun. "ik doe mijn best in de lessen en met projecten, maar ik denk nog wel dat er mag worden geïnvesteerd zodat leerlingen meer kennis over de gemeentepolitiek krijgen."