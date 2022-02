Steeds minder geld in de portemonnee: "Als ik de kassabon krijg, schrik ik"

Ankie Horjus is expert in besparen en helpt mensen met hun financiën. Volgens Horjus zijn het niet alleen de mensen met lage inkomens die er last van hebben. "Mensen die een goed inkomen hebben en die altijd wel konden rondkomen, maar zo nu en dan in het rood staan, merken dit het allermeest." Ze ziet het alleen nog maar slechter worden. "Dit is voorlopig nog niet voorbij, ben ik bang."

Het stijgen van de prijzen heeft op iedereen invloed. Steeds meer mensen zoeken naar manieren om geld te besparen. "ik zou wel bewust de supermarkten op die het goedkoopst zijn", zegt een man op straat. En een ander: "Ik denk er wel een beetje om. Ik ga anders wel eens met de auto, maar nu op de fiets. Benzine is ook verschrikkelijk duur."