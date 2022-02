Vinkjestress in Leeuwarden: drukte op priklocatie in WTC

"Het is een en al drukte", zegt clusterhoofd Jolanda de Jong van de GGD Fryslân. "We zijn aangenaam verrast dat mensen nu wel hun booster komen halen. Dat komt in veel gevallen door de beperkte geldigheid van het coronatoegangsbewijs. Met de booster behouden ze hun QR-code."

Het was zelfs zo druk dat de wachttijden donderdag in Leeuwarden zo nu en dan flink opliepen. "We hebben daarom extra personeel ingezet. Morgen zijn we in Leeuwarden dicht, maar dan is de locatie in Dokkum wel open. En zaterdag zijn we weer met extra personeel in Leeuwarden. Hopelijk kunnen we de lange wachttijden dan voorkomen."