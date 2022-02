Vidar-hoofdverdachte Justin S. tegen officier van justitie: "Je moet je doodschamen!"

"U hebt van een burger een drugshandelaar gemaakt, chapeau!" Hoofdverdachte Justin S. is soms een spraakwaterval in de rechtbank. Hij voelt zich bedonderd door de burgerinfiltrant met de code A-4110. "Ik wilde dit niet. Hij heeft mij steeds benaderd. Je moet je doodschamen!" roept hij naar officier van justitie Henk Mous.

Justin kwam in 2018 A-4110 tegen op de fiets. Ze praten even, omdat ze elkaar een tijdje niet hadden gezien. Er was niets aan de hand, verklaart Justin. "Ik kende hem uit de kroeg. Hij had mij wel eens geprobeerd een schilderij te verkopen, een Jopie Huisman. Ik wilde dan wel met hem naar Workum om te kijken of het echt was maar dat was dus niet zo."

Wie begon het contact?

Daarna kwam de vraag: "Doe je nog wel eens wat?" Maar wie stelde de vraag? Was het A-4110 die zo probeerde om iets uit te lokken? Of was het Justin, die dacht dat hij een handeltje had? A-4110 is niet bij de zaak en kan er niet over verklaren.

Justin is helder: "Hij begon. Hij nam steeds het initiatief." Dat doet gedeeltelijk ook wel blijken uit de zitting zelf en wat er uit het dossier komt. De advocaten van Justin citeren uit het dossier dat het keer op keer A-4110 was die contact legde. Die belde Justin of ging bij hem langs in zijn bakkerij.