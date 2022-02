Amelander kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum Yad Vashem-onderscheiding

Het Aartsbisdom Utrecht meldt dat het Holocaust-herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem daartoe heeft besloten. Kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht, had in april 2018 de aanvraag voor De Jong nog stopgezet.

De Jong werd geboren op Ameland en groeide op in een bakkersfamilie met acht kinderen. Het waren armoedige tijden op het eiland, vertelt Jacob Roep van de historische stichting De Ouwe Pôlle Ameland. "Maar hij kon goed leren. Dat heeft de toenmalige pastoor Scholtens ook gezien."

Naast het onderwijs op Ameland kreeg De Jong daarom ook extra onderricht. Later werd hij priester en leraar. In 1936 is hij bisschop van Utrecht geworden. "Daarmee was hij eigenlijk de hoogste katholieke geestelijke in Nederland", zegt Roep.