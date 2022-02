Publicatie belastingcijfers brengt Harlingen in rep en roer

Wethouder Harry Boon was ook heel verbaasd toen hij het bericht las. Op een kaartje in de krant was de gemeente dieprood gekleurd en stond bovenaan in de top 10 van de gemeenten waar de belastingen het meest toenamen. Maar dat is volgens de wethouder niet waar.

Boon: "Toen ik het vanmorgen las, schrok ik me een hoedje, want wij koketteren graag met het feit dat wij als Harlingen de goedkoopste gemeente van Fryslân zijn."

Toeristen betalen eilandparkeren

Het cijfer is volgens de gemeente Harlingen verkeerd geïnterpreteerd. De inkomsten uit heffingen zijn veel hoger geworden, omdat Harlingen het eilandparkeren sinds kort zelf in beheer heeft. De parkeergelden van toeristen komen dus bij de begroting van de gemeente. Dat wordt dus niet door de Harlingers betaald.

Ook de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen, zegt dat het niet klopt wat er in De Telegraaf staat. Het parkeren stond eerder op een andere post van de begroting van de gemeente. Nu staan ze dus in de begroting bij de belastingen en lijkt het dat die heel erg gestegen zijn.