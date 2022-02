Wini Weidenaar wint Friese Vrouw in de Media Award 2021: "Dubbel trots"

Jury

De jury bestond uit ondernemer en econoom Geesje Duursma-Dijkstra, die de award eerder ook won, radiomaker en eindredacteur Martine van der Steege en presentator en eindredacteur Afke Boven.

De vorige Vrouw in de Media Award Fryslân, in 2019, werd gewonnen door Farmers Defence Force-bestuurder Sieta van Keimpema uit Nes. Komende maandag is de uitreiking van de Landelijke Vrouw in de Media Award en de You Go Girl Award, waar de Friese award onderdeel van uitmaakt.