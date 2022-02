Cambuur en Heerenveen doen mee aan supportersactie #stadionsvol

Op dit moment mag maar een derde van een stadion vol zitten, maar volgens het collectief draait het voetbal juist om het spelen voor publiek. Supporterscollectief Nederland is een samenwerking tussen de supportersverenigingen in de ere- en eerste divisie.

"Voetballen voor lege of grotendeels lege tribunes is sfeerloos, onnodig en kost veel geld", zo schrijven de voetbalclubs. Zij zijn van mening dat er bijna geen besmettingen in stadions plaatsvinden. Iedereen heeft een QR-code nodig om binnen te komen en mensen zitten in de buitenlucht.