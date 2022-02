Aanpak Hoogewiersterveld levert vogels en een tweedehands uitkijktoren op

Het gaat niet alleen om natuur, maar ook om de voorzieningen in het gebied. "Die waren aan verbetering toe. Wij hebben een mooie vogelijkhut, die is gerenoveerd. Naast de Kimswerderweg lag een bult als uitkijkpunt die al jaren aan renovatie toe was". geeft Wijnja aan. "De Japanse duizendknoop woekerde daar enorm. Dat is een exoot die we daar al lang weg wilden hebben. Nu kwam de mogelijkheid."

Tweedehands uitkijktoren

Bijzonder is dat Natuurmonumenten een uitkijktoren opnieuw gaat gebruiken. De organisatie had in Gelderland nog een toren liggen die niet meer in gebruik is. Volgens Wijnja past de toren uitstekend in het Hoogewiersterveld. Er komt een 'beleefplek' omheen met picknickbanken en een fiets- en autoparkeerplaats.