Groen Manifest: "Opsterland moet natuur beter beschrijven en behouden"

Het bermbeheer zou de gemeente meer ecologisch kunnen aanpakken, meent Van der Graaf. "Je kunt ook stimuleren dat mensen tegels eruit halen, je kunt zorgen dat er meer bomen komen om hittestress te voorkomen en CO2 op te vangen."

De eikenprocessierups zou op een duurzame wijze moeten worden aangepakt, inwoners zouden korting of steun moeten krijgen om natuurinclusief te bouwen en watergangen en kerkpaadjes zouden beschermd moeten worden.

Uilensprong

De overgang tussen natuur en landbouw zou beter kunnen, vindt ze. Het groen is teveel versnipperd, er missen verbindingen tussen de gebieden.

Van der Graaf noemt als voorbeeld Uilesprong, de buurtschap bij Tijnje. Ze wijst op De Lytse Deelen, een natuurgebied.

"Aan deze kant is een belangrijk weidevogelgebied, maar draai ik mij om dan zie ik aan de andere kant monucultuur met Engels raaigras, zoals we dat helaas als samenleving geconstrueerd hebben. In het voorjaar stikt het in het natuurgebied nog van de grutto's, kieviten en tureluurs, maar aan de overkant is niets te zien."