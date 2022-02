Storing bij website voor GGD-testafspraken | Vorig jaar minder buitenlandse toeristen

Het aantal buitenlandse toeristen dat in 2021 een bezoek aan Nederland bracht is nog lager dan in het eerste coronajaar, geeft het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen aan. Vorig jaar waren er zo'n 6 miljoen internationale gasten. Dat is 14 procent minder dan in 2020.

Volgens het bureau moet het internationale reisverkeer op gang komen. In het meest gunstige geval zal Nederland dit jaar 12 miljoen buitenlandse gasten verwelkomen.