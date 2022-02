Medewerkers MCL vaker thuis door omikron; sommige opnames en operaties afgezegd

Het aantal misdrijfzaken dat te maken heeft met corona is opgelopen naar 1475. In 2020 ging het vooral om mensen die hoestten of spuugden naar politieagenten. In 2021 waren het vooral demonstranten die zich keerden tegen het coronabeleid van de regering.

Een protest tegen het 2G-beleid, dat het kabinet eerst graag wilde invoeren, was vorig jaar in Rotterdam uitgelopen op rellen. Ook in andere plaatsen in Nederland was oproer. De opsporingsverzoeken lopen nog, maar in 37 zaken heeft de officier van justitie besloten de zaak voor te leggen aan de rechter. Er zijn nu 17 zittingen geweest, die vooral plaatsvonden via snelrecht. Dertien relschoppers zijn veroordeeld tot een celstraf.

Van de 1475 misdrijven die gerelateerd zijn aan corona, zijn in 330 strafzaken politieagenten het slachtoffer geworden van een misdrijf. In 161 zaken gaat het om boa's, ziekenhuismedewerkers of medewerkers van het openbaar vervoer. In 44 procent gaat het om dreiging met geweld.