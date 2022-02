FryslânDOK 'Spoorzoeken' genomineerd voor de Noorderpersprijs

Spoorzoeken is één van de vijf genomineerden voor de nieuwe prijs, die kijkt naar de beste journalistieke producties van Noord-Nederland. De winnaar wordt op 14 februari bekend gemaakt.

De FryslânDOK is gemaakt door Onno Falkena, Bart Kingma en Piter Tjeerdsma. De documentaire tracht in kaart te brengen waarom bestuuders in Noord-Nederland de Lelylijn zo graag willen hebben en hoe realistisch die wens is.