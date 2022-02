Rechtbank begint aan Vidar-zaak: Fryslân spil in internationale drugszaak

Wat is de Friese connectie?

Kort na het aanhouden van de Finse man zijn er zeventien invallen geweest in onder andere Leeuwarden, Harlingen, Zurich, Noardburgum en Westergeest, waarbij acht Friezen zijn opgepakt. Bij de invallen werd beslag gelegd op vier vuurwapens met bijbehorende munitie, boksbeugels en pepperspray. Een aantal wapens werd gevonden in een plastic ton in de grond. Later werden nog meer verdachten aangehouden.

Heeft de politie nog meer gevonden?

Bij het doorzoeken van huizen zijn onder andere 16 blokken hasj, 300 hennepplanten en kleine partijen speed, cocaïne, ghb en xtc in beslag genomen. Ook is materiaal gevonden waarmee drugs geproduceerd kan worden. Verder heeft de politie beslag gelegd op een huis met een waarde van 350.000 euro, een auto van zo'n 100.000 euro, dure horloges en bijna 100.000 euro aan contant geld.

Wie is A-4110?

Justitie heeft vijf infiltranten in de zaak ingezet, onder wie twee burgers. Daar was toestemming voor gegeven door minister van Justitie Fred Grapperhaus. De infiltranten hebben onderzoek gedaan naar de leden, contacten en activiteiten van de Hells Angels in Fryslân. Eén van de infiltranten was een ex-crimineel. De identiteit van deze infiltrant wordt afgeschermd om de man te beveiligen en wordt daarom A-4110 genoemd. Het Openbaar Ministerie noemt de inzet van de infiltranten cruciaal voor het succes van het onderzoek.