College Súdwest-Fryslân wil 7 miljoen geven voor molens Nij Hiddum-Houw

De gemeenteraad moet op 3 maar nog definitief een besluit nemen. Wetterskip Fryslân zou dan de andere twee molens moeten overnemen. Er is nog overleg met de omgevingsadviesraad over de uitwerking en de financiering. Daar zitten ook omwonenden, dorpsbelangen en de recreatiesector in. In april wordt daar een besluit over verwacht.