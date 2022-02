Friese actie tegen 'crypto-fascisme' richting de gemeenteraadsverkiezingen

Daarnaast is een kenmerk van fascisme dat er geen plaats is voor andere meningen in de politiek. Dat is voor zijn partij juist niet het geval: het is niet voor niets dat het woord 'democratie' in de naam zit, zegt Van Dijk: "Eén van onze grootste speerpunten is natuurlijk directe democratie. Dan zou een fascist daarvoor weglopen, nietwaar?"

Van Dijk weet niet of de actie schadelijk zal zijn voor zijn partij.