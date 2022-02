'Conflict over De Skalm in Stiens heeft Leeuwarden een ton gekost'

Bijlsma is het eens met wethouder Hein de Haan dat een gebrek aan vertrouwen de oorzaak is voor het conflict tussen De Skalm en de gemeente.

"We hebben ons uiterste best gedaan"

"Dat is hartstikke pijnlijk, voor elke deelnemer", zegt wethouder Hein de Haan. "Voor ons, het bestuur én de huurder van De Skalm, inwoners van Stiens. Ik kan alleen maar zeggen dat we ons uiterste best hebben gedaan om het te laten slagen."

Over de geopenbaarde geluidsopnames zegt De Haan: "Ik heb niks te verbergen, maar dit is volgens mij wel een bewijs dat het vertrouwen niet erg aanwezig was."

Nieuw bestuur

Inmiddels is de wethouder in gesprek met nieuwe bestuursleden. "Twee mensen met ervaring in het dorp en een onafhankelijk iemand van daarbuiten. Die hebben elkaar nog niet ontmoet, want het moest allemaal heel snel."

De ontmoeting staat gepland voor donderdag 3 februari.