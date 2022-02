Met olie besmeurde zeekoeten aangespoeld op Schiermonnikoog

"Het is wel een beetje verontrustend: er moet dus ergens voor de Waddenkust olie drijven. Komt dat van een schip of komt het nog van de ramp met de MSC Zoe?", vraagt Lollinga zich af. "Laten we hopen dat het bij een klein plekje blijft."

Vogels raken 'lek' door de olie

De problemen van de vogels zijn niet te vergelijken met beelden van vogels die helemaal zwart van de olie zijn. "Precies op de waterlijn zit een zwarte rand met olie."

Tijdens het zwemmen proberen de zeekoeten die olie van de veren te halen. "Dat lukt niet en dan smeren ze die veertjes helemaal onder de olie. Dan worden ze, zoals dat heet, lek. Dat houdt in dat het vet van de veren en het dons ze niet meer beschermt tegen de kou van het zeewater."

Als een wetsuit met een gat erin

"Dus die vogels krijgen het net zo koud als wij het ook zouden krijgen als we gaan zwemmen in een wetsuit met een gat erin. Dan kunnen ze zich alleen nog maar in veiligheid brengen door te hopen dat ze het strand kunnen bereiken, om te proberen op te drogen en te wachten tot het weer over gaat."

Met de veerboot naar het vasteland

Op Schiermonnikoog zijn mensen die de dieren vangen en in een doos op de boot naar Lauwersoog zetten. Daar worden ze opgehaald door de opvang in Westernieland.

"Het eerste dat we doen is ze voeren via een slangetje dat in hun maag komt", vertelt Lollinga. "Ze krijgen een zalmemulsie, via het zeehondencentrum in Pieterburen. Daarin zitten alle vitaminen, vetten en mineralen die ze nodig hebben."

Een dag later zijn de vogels meer uitgerust. "Dan worden ze met afwasmiddel gewassen in een lauw badje en dan laten we ze opdrogen. Misschien moeten we ze daarna nog een keer wassen. Je ziet wel dat ze dan zelf vaak weer visjes gaan eten."