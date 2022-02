Museum Huis Doorn koopt eigendommen van Mata Hari

Onder de sieraden is een zilveren pols- en enkelband, bedoeld voor een danseres. "Mata Hari zal die hebben gedragen tijdens één van haar optredens", zegt het museum in de provincie Utrecht.

Verder zijn er een bloedkoralen collier, twee haarklemmen, een zilveren schoengesp en Fries zilverbestek.

Eén van de bekendste Nederlanders uit de Eerste Wereldoorlog

Museum Huis Doorn is, naast het eerdere ballingsoord van de Duitse keizer Wilhelm II, ook een plaats van aandenken aan de Eerste Wereldoorlog in Nederland. "Mata Hari behoort tot de bekendste Nederlanders uit de Eerste Wereldoorlog. Daarom passen haar sieraden in onze collectie", vindt het museum.

De spullen zijn gekocht voor de vaste tentoonstelling over het neutrale Nederland in de Eerste Wereldoorlog. "De huidige tentoonstelling hierover zal de komende jaren worden vernieuwd."

Persoonlijke spullen geveild

Eind vorig jaar kwamen er ook al spullen van Mata Hari onder de hamer. Die collectie met persoonlijke spullen werd geveild voor 5.205 euro. Het Fries Museum kocht een kinderfoto voor 950 euro.