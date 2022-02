Nieuw afvalbeleid Tytsjerksteradiel succes: grijze kliko's stampvol, maar scheiden gaat beter

Net als veel andere gemeenten in Fryslân heeft de gemeente Tytsjerksteradiel zich gecommitteerd aan de VANG-doelstellingen. Dat betekent dat de gemeente ernaar streeft om in 2025 niet meer dan 30 kilo restafval per persoon per jaar op te halen. Dat terwijl de gemiddelde inwoner in 2020 nog 131 kilo restafval produceerde.

Nieuw afvalbeleid

Om dat te behalen heeft de gemeente in 2021 een nieuw afvalbeleid ingevoerd. Naast de 30 kilo restafval is 90 procent scheiding een doel. En terwijl het restafval eerst eens per twee weken werd opgehaald, wordt dat nu iedere drie weken gedaan. Daarentegen wordt de biobak nu iedere week geleegd, in plaats van eens per twee weken.