Plastic, zeewier en dode vogels bij Ferwert: Wetterskip Fryslân ruimt op

" Kijk, hier liggen dode dieren al." Bernard Visser van Wetterskip Fryslân wijst naar twee ganzen die in het prikkeldraad van de zeedijk van Ferwert verstrikt zijn geraakt.

Een bosje veren ligt onder de ganzen. "Die zijn geraakt door de vogelgriep, denk ik. Normaal gesproken liggen er ook wel aardig wat hoor, maar nu zijn het er meer. We hebben nu zo'n stuk of vijftig gezien en dat is meer dan we hadden verwacht. Door die vogelgriep zijn de ganzen flink vermagerd. Ze kunnen niet meer tegen de storm op en klappen dan op de wal."